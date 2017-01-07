Bursa'da Kar Sevinci

Bursa'da, zaman zaman yaşamı olumsuz yönde etkileyen yoğun kar yağışı, bazı vatandaşlar ile çocukları sevindirdi.



Kent merkezinde 30 santimetreyi olarak ölçülen kar kalınlığını fırsat bilen vatandaşlar, karın tadını doyasıya çıkardı.



Bazı vatandaşlar karda koşarak spor yaparken bazıları ise ailesiyle beraber poşetlerle kaymanın keyfini yaşadı.



Yoğun kar yağışı altında koşarak spor yapan Ümran Horuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursa'da karın çok fazla olduğunu ve yıllardan sonra ilk defa bu kadar kar gördüğünü söyledi.



Horuz, kar yağışını spor yaparak değerlendirdiğini belirterek, "Koşuyoruz, spor yapıyoruz. Spor yapmak için kar engel değil ve biz bu durumdan memnunuz. Saat 09.00'dan beri karda koşuyorum. Birkaç sporcuyla birlikte de koştuk. Bursa'nın bu güzel havasını kaçırmayan bazı sporseverler de benimle birlikte buradaydı. Bu durum gayet güzel ve hoş bir duygu." diye konuştu.



Karın keyfini ailesiyle birlikte kayarak değerlendiren Serkan Pala da kar yağışını özleyerek beklediklerini dile getirdi.



Kar yağışının bir bereket olduğunu aktaran Pala, "Kar yağışı Bursa'ya farklı bir renk ve güzellik katıyor. Çok mutluyuz, ailemizle birlikte eğleniyoruz. Günün tadını çıkartıyoruz." ifadelerini kullandı.