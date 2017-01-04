Bursa'da Kar Nedeniyle Kapanan Yollar Açıldı

Bursa'da kar yağışı nedeniyle kapanan 15 ilçedeki 64 mahalle yolu ulaşıma açıldı.



Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Daire Başkanlığı ekiplerince kar yağışının görüldüğü ilçelerde yürütülen karla mücadele çalışmaları gece boyunca sürdürüldü.



Yapılan çalışmalarla kar yağışı nedeniyle gece saatlerinde kapanan Büyükorhan'da 3, Gemlik'te 5, Gürsu'da 2, İnegöl'de 6, İznik'te 11, Karacabey'de 4, Keles'te 1, Kestel'de 4, Mudanya'da 2, Mustafakemalpaşa'da 7, Nilüfer'de 6, Orhaneli'nde 6, Orhangazi'de 2, Yenişehir'de 1 ve merkez Osmangazi ilçesinde 4 olmak üzere 64 mahalle yolunda yeniden ulaşım sağlandı.



Halen Bursa genelinde kar nedeniyle ulaşıma kapalı yol bulunmadığı bildirildi.