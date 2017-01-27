Bursa'da kapanan 57 mahalle yolu ulaşıma açıldı



BURSA Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, 17 ilçedeki karla mücadele çalışmaları kapsamında gece boyunca kapanan 57 mahalle yolunu ulaşıma açtı.



Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü, toplam 132 araç ve 320 personelle sürdürdüğü karla mücadele çalışmalarında dün gece kardan kapanan 57 mahalle yoluna müdahale etti. Çalışmalar kapsamında gece kapanan Gemlik'te 7, Gürsu'da 2, İnegöl'de 11, İznik'te 2, Keles'te 5, Kestel'de 8, Mustafakemalpaşa'da 3, Nilüfer'de 6, Orhaneli'nde 6, Osmangazi'de 3 ve Yenişehir'de 4 mahallenin yolu trafiğe açıldı. Halen kapalı mahalle yolu bulunmuyor.



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Haber: BURSA, (DHA) -



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