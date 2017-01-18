Bursa'da Kanser Tarama Çalışmaları

Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne bağlı 4 Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ile bir mobil mamografi aracıyla geçen yıl 85 bin 874 kişiye kanser taraması yapıldı.



Bursa Halk Sağlığı Müdürü Özcan Akan, yaptığı yazılı açıklamada, kanserle ilgili Bursa'da başarılı çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, erken teşhis için kanser taramalarının önemine dikkati çekti.



Akan, şunları kaydetti:



"Taramalar sayesinde kanseri erken teşhis edebilme ve hastayı hızlı bir şekilde tedaviye sevk etme şansımız artıyor. Bursa'da faaliyet gösteren 4 KETEM birimi, her ay bir ilçede hizmet veren mobil mamografi aracımızla tarama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçen yıl birinci basamak koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında, 85 bin 874 kişiye tarama yapıldı. 40-69 yaş arası 32 bin 349 kadına meme kanseri taraması yapıldı. Bu taramalar sonucunda 36 kişide meme kanseri tespit edildi. Aynı şekilde 30-65 yaş arası 28 bin 985 kadına rahim ağzı kanseri taraması yapıldı. 8 kişide bu hastalık teşhis edildi. 50-70 yaş arası 24 bin 540 kadın ve erkek kolon kanseri taramasından geçirildi. 1 kişide kolon kanseri tespit edildi."



Akan, mart ayında mamografi aracının hizmete girmesiyle kanser taramalarında mobil hizmet dönemine geçildiğini anımsatarak, "Mart ayından itibaren 15 ilçede 9 bin 319 kişiye tarama hizmeti sunuldu. Araç sayesinde KETEM'lere uzak vatandaşlara giderek kanser taramalarını gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.