Bursa'da Kaçak Sigara Operasyonu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 26 bin 149 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Karacabey Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir ihbar üzerine iki ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonlarda 25 bin 149 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, şüpheliler F.A. ve M.Y, gözaltına alındı.



Kaçak sigaralara el konulurken, iki zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.