Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, izinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Piremir Mahallesi Pirenlik mevkisindeki sit alanında 4 kişinin kazı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Operasyonda, B.T, G.I, M.Ş. ve L.D. suçüstü yakalandı. Olay yerinde bulunan 2 seyyar jeneratör, delme makinesi, kazma, kürek, kova, ip ve seyyar elektrik kablolarına el konuldu.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.
Bursa'da Kaçak Kazı Operasyonu
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, izinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, izinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.
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