Bursa'da Kaçak Kazı Operasyonu

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, izinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.

Bursa'da Kaçak Kazı Operasyonu

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, izinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Piremir Mahallesi Pirenlik mevkisindeki sit alanında 4 kişinin kazı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Operasyonda, B.T, G.I, M.Ş. ve L.D. suçüstü yakalandı. Olay yerinde bulunan 2 seyyar jeneratör, delme makinesi, kazma, kürek, kova, ip ve seyyar elektrik kablolarına el konuldu.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

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