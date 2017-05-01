Bursa'da İş Kazası

Bursa'nın Gemlik ilçesinde vinç kancasının çarptığı işçi, yaşamını yitirdi.



İlçedeki bir fabrikanın zemin sahasında boya yapan Şevket Tabla (37), tavan vincinin demir kancasının çarpması sonucu ağır yaralandı.



Ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tabla, sevk edildiği Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.



Vinç operatörü B.A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.