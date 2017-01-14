Bursa'da İş Kazası: 1 Ölü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, mermer kesme makinesiyle blok mermer arasında sıkışan Suriye uyruklu işçi hayatını kaybetti.
İnegöl-Ankara karayolundaki mermer fabrikasında çalışan Suriye uyruklu Ferac Hurşid Onbaşı (26), mermer keserken makine ile blok mermer arasında sıkıştı.
Onbaşı, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Suriyeli işçinin cesedi, Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak İnegöl Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, mermer kesme makinesiyle blok mermer arasında sıkışan Suriye uyruklu işçi hayatını kaybetti.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, mermer kesme makinesiyle blok mermer arasında sıkışan Suriye uyruklu işçi hayatını kaybetti.
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