Bursa'da 'İpek Çağı' başlıyor



BURSA Büyükşehir Belediyesi'nin 'Bursa İpeği Yeniden Hayat Bulacak' projesi kapsamında hazırlanan ürünlerin yer aldığı 'Bir Şehir, Bin Emek; Bursa İpeği' adlı sergi, Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi'nde yapılan törenle izlenime açıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, serginin açılışını Bursa Valisi İzzettin Küçük ile birlikte gerçekleştirdi. Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ve Keles Belediye Başkanı Mehmet Teke ile AK Parti Bursa İl Başkanı Cemalettin Torun'un da katıldığı serginin açılışına, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, ipek üzerine çalışmalar yapan sanatçılar ve sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

'Bursa İpeği Yeniden Hayat Bulacak'

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, serginin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Bursa İpeği'nin tarihi değerini anlatırken, ipeğin bir kent markası olarak canlandırılmasını hedeflediklerini söyledi. Başkan Altepe, kozasından ipliğine, kumaşından son ürününe dek her aşamada uygulamalar yapıldığını belirterek, "Büyükşehir Belediyesi olarak, hem somut hem de somut olmayan kültürel miras çalışmaları kapsamında kent belleğindeki tüm değerleri gelecek nesillere aktarmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda başlattığımız 'Bursa İpeği Yeniden Hayat Bulacak' projesi ile Bursa İpeği'ni yeniden üretmeye başladık" dedi.

İpek Şehri Bursa'da ipek tarihine yönelik araştırmalar gerçekleştirildiğini anlatan Başkan Altepe, "Bursa'da öncelikle geçmişte ipek üretimi yapan aileleri tespit ederek, onların yeniden ipekle ilgili çalışmalara başlamasını sağladık. Bu alanda tespit edilen Muradiye İpek Fabrikası kentimize kazandırıldı. Aynı zamanda Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi'ni kentimize kazandırdık. Kırsal alanların gelişimini desteklemek amacıyla Orhaneli, Keles, Harmancık, Büyükorhan ve İnegöl ilçelerimizde ipek halı, ipek dokuma ve ipek triko atölyeleri açıldı" dedi.

Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi'nde özel bir çalışma ekibi oluşturularak ipek ürünlerin ortaya çıkarıldığını anlatan Başkan Altepe, bu kapsamda koza üretimi yapan çiftçilerin de desteklendiğini, koza üretimin sağlıklı koşullarda yapılabilmesi adına dut bahçelerinin bakımının dahi yapıldığını, öğrencilere 'İpek böceği besleme seti' dağıtılıp kendi kozalarını üretmelerinin sağlandığını vurguladı.

"Üretimin sürdürülebilir olması için çalışıyoruz"

Başkan Altepe, Uludağ Üniversitesi ile de ipekle ilgili çalışmalar yapıldığını belirterek, "Üretim şehri Bursa, tarihi ve kültürel birikimiyle yaşayan müze bir kent kimliğini taşıyor. İpek şehri Bursa'da ipeğimiz yeniden canlanıyor, ipek çağı başlıyor. İpeğimizin korunarak üretiminin sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm bu koruma ve geleceğe taşıma süreçlerinin sonunda elde edilen ürünleri de Bursalılarla paylaşıyoruz. Kozasından ipliğine, kumaşından son ürününe kadar artık Bursa'da yeni bir ipek çağı başlıyor. 'Bir Şehir, Bin Emek; Bursa İpeği' adlı ipek ürünleri sergimiz, ipekböcekçiliğine desteğimizin, açtığımız atölyelerin doğal bir sonucudur. Burada 100'ü aşkın tasarım sergileniyor" diye konuştu.

Antibakteriyel ürünler

Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi'nde ve beraberindeki atölyelerde üretilen ipek ve ipekli ürünlerin antibakteriyel özelliğinin Uludağ Üniversitesi ile yapılan çalışmalar sonucu tescillendiğini kaydeden Başkan Altepe, ayrıca üretim sürecinin sürdürülebilir olması için de Bursa İpeği'nin coğrafi işaretinin alınmasına yönelik çalışmaların devam ettiğine dikkati çekti. Altepe, Bursalıları, Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi'nde ipeğin serüvenine şahit olmaya davet etti.

Bursa Valisi İzzettin Küçük de Bursa'nın bir markasını daha yeniden gün yüzüne çıkaran Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'yi tebrik ettiği konuşmasında, kentin değerlerinden ipeğin, çağın gereklerinde uygun şekilde stilize edilmesinin önemli olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından Başkan Altepe ile Vali Küçük, açılış kurdelesini kestikleri sergiyi gezdi, ipek ürünleri ilgiyle inceledi, sanatçılarından çalışmalarına dair bilgiler de aldı. 'Bir Şehir, Bin Emek; Bursa İpeği' sergisi, Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi'nde görülebilir.