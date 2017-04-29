Bursa'da Huzur Operasyonu

Türkiye'de eş zamanlı olarak 81 ilde yapılan Huzur Operasyonu kapsamında Bursa'da denetimler yapıldı.



Alınan bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bomba ve narkotik arama köpeklerinin de katıldığı 42 ayrı noktada eş zamanlı olarak icra edilen huzur operasyonları kapsamında, 8 bin 515 kişi ve 2 bin 307 aracın sorgusu yapıldı.



Çeşitli suçlardan aranan 37 kişinin yakalandığı operasyonda, bir kuru sıkı tabanca ile 12 fişek ele geçirildi.



Trafik kurallarına uyumadığı tespit edilen 12 araç trafikten men edilirken, kontrol edilen 200 umuma açık iş yerinden 5'ine idari yaptırım uygulandı.