Bursa'da Hırsızlık Operasyonu

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Konak ve Beşevler mahallelerindeki hırsızlık olaylarının zanlısının T.Ş. olduğunu belirledi.



7 iş yerinden elektronik malzemeler çaldığı tespit edilen T.Ş, Üçevler Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalandı.



Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.



Bu arada, çalıntı malzemeleri H.T, Y.Y. ve O.G'nin satın aldığı ve Y.Y'nin iş yerinde sakladıkları belirlendi.



İş yerinde yapılan aramada, 17 dizüstü bilgisayar, 4 cep telefonu, 2 şarjlı matkap, 2 tablet ve 2 taşınabilir hard disk ele geçirildi.



Soruşturma sürüyor.