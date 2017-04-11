Bursa'da Helikopter Destekli Terör Operasyonunda Gözaltına Alınan 20 Kişi Adliyeye Sevkedildi

Bursa'da Helikopter Destekli Terör Operasyonunda Gözaltına Alınan 20 Kişi Adliyeye Sevkedildi

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Terör, Bursa
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