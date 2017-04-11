Bursa'da helikopter destekli terör operasyonunda gözaltına alınan 20 kişi adliyeye sevkedildi



BURSA'da geçtiğimiz hafta terör örgütleri PKK ve MLKP'ye yönelik yapılan helikopter destekli operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheliden, aralarında Demokratik Bölgeler Partisi'nin (DBP) il eş başkanının da aralarında bulunduğu 20 kişi emniyetteki sorgulamalarının ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.



Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen hafta eş zamanlı olarak İstanbul, Bursa, Gemlik ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde düzenlenen helikopter destekli operasyonda terör örgütünün propagandasını yaptıkları öne sürülen 30 kişi gözaltına alındı. Bu kişilein ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda bulunan örgütsel dokümanlara el konuldu. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri tamamlanan, aralarında Demokratik Bölgeler Partisi'nin (DBP) il eş başkanının da aralarında bulunduğu şüphelilerden 20'si "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Örgüt içinde faaliyet göstermek" suçlarından bu sabah adliyeye sevk edildi.



Aynı operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli dün adliyeye sevk edilmiş, 2'si tutuklanırken 8 kişi serbest bırakılmıştı.



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