Bursa'da Halk Otobüsü Kar Sebebiyle Takla Attı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde halk otobüsü kar sebebiyle takla attı. Bir kişinin yaralandığı kazada faciadan dönüldü.



Gemlik - Kumla - Karacali - Narlı seferini yapan 16 ZT 944 plakalı halk otobüsü takla attı. Karacaali civarında kar sebebiyle kontrolden çıkan otobüs, yol kenarına doğru kayarak takla attı. Yolcular büyük korku yaşarken, yaşlı bir vatandaşın kafasında yarık olduğu, bunun haricinde yaralanan olmadığı bildirildi. Vatandaş çevreden yetişenler tarafından otobüsten tahliye edilerek Muammer Ağım Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA