Bursa'nın Gemlik ilçesinde, halk otobüsünün devrilmesi sonucu bir yolcu yaralandı.
Gemlik-Kumla-Karacali-Narlı seferini yapan halk otobüsü, Karacaali girişi yakınlarında yoğun kar yağışı nedeniyle kayarak yol kenarına devrildi.
Kazada başından yaralanan bir yolcu, çevredeki vatandaşlar tarafından Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesine götürüldü.
Bursa'da Halk Otobüsü Devrildi: 1 Yaralı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, halk otobüsünün devrilmesi sonucu bir yolcu yaralandı.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, halk otobüsünün devrilmesi sonucu bir yolcu yaralandı.
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