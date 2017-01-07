Bursa'da Halk Otobüsü Devrildi: 1 Yaralı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, halk otobüsünün devrilmesi sonucu bir yolcu yaralandı.



Gemlik-Kumla-Karacali-Narlı seferini yapan halk otobüsü, Karacaali girişi yakınlarında yoğun kar yağışı nedeniyle kayarak yol kenarına devrildi.



Kazada başından yaralanan bir yolcu, çevredeki vatandaşlar tarafından Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesine götürüldü.