Bursa'da Gümrük Kaçakçılığına Geçit Yok

Bursa'da Gümrük Müdürlüğü ekipleri kaçakçılara geçit vermiyor.



Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Bursa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri 2017 yılının ilk üç ayında kaçakçılıkla mücadele kapsamında yaptığı operasyonlarda başta sigara, alkollü içki, tütün mamulleri, uyuşturucu madde ve ticari eşya olmak üzere toplam 437 bin 221 TL değerinde 18 kaçakçılık vak'asına ortaya çıkardı. Bu olaylarla ilgili 33 şüpheli adli mercilere sevk edildi.



Ayrıca turistik kolaylıklardan faydalanarak yurda getirilen 6 yabancı plakalı araç tespit edilerek gümrük müdürlüklerine teslim edildi. Bu araçlara toplam 26 bin 322 TL idari para cezası kesildi. - BURSA