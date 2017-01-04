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Bursa'da Gözaltına Alınan 4 Hdp'li Adliyeye Sevk Edildi (2)

Bursa'da Gözaltına Alınan 4 Hdp'li Adliyeye Sevk Edildi (2)

TUTUKLANDILARBursa'da gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen HDP Yıldırım İlçe Başkanı Mehmet K., HDP Yenişehir İlçe Başkanı Rahmi D., HDP Değirmenönü Mahalle Temsilcisi Yakup B. ve HDP Emek Mahalle Temsilcisi Nevzat D. savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarıldı.

Bursa'da Gözaltına Alınan 4 Hdp'li Adliyeye Sevk Edildi (2)

TUTUKLANDILAR

Bursa'da gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen HDP Yıldırım İlçe Başkanı Mehmet K., HDP Yenişehir İlçe Başkanı Rahmi D., HDP Değirmenönü Mahalle Temsilcisi Yakup B. ve HDP Emek Mahalle Temsilcisi Nevzat D. savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarıldı. 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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