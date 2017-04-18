Bursa'da Gasp Dehşeti Böyle Yaşandı

Bursa'da 12 yaşındaki kız çocuğu S.A.?nın cep telefonunun gasp eden ve kendisini yakalamak isteyenleri tabancası ile tehdit ettikten sonra kaçan 38 yaşındaki Selahattin Deniz, polisin takibi sonrası yakalandı. Deniz'in telefonu gasp ettikten sonra kaçması ve kendisini yakalamak isteyenlere silah çekmesi güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.



Merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Dikmen Sokak'ta evinin önünde cep telefonu ile oynayan S.A. isimli kız çocuğunun yanına gelen bir kişi bu telefonu zorla alarak kaçmak istedi. Bu sırada kendisini yakalamak isteyen bir kişiye tabancasını gösterip korkutan şüpleli kaçmayı başardı. Olay yerine gelen Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri izledikleri güvenlik kameralarından şüphelinin silahlı yağma suçundan 13 yıl cezaevinde yattıktan sonra tahliye olan Selahattin Deniz olduğunu tesbit etti. Polis, yaklaşık 20 gün süren araştırmasının ardından Selahattin Deniz'i Merkez Yıldırım İçelisi Demetvler Mahallesi 232. Sokak'taki evinden çıkarken yakaladı. Kaçmaya çalışan Deniz gözaltına alındı. Sorgulaması yapılan şüpheli bugün "yağma" suçundan adliyeye çıkartıldı.