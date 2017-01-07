Bursa'da Futbola Kar Engeli

Bursa'da bugün, yarın ve 11-12 Ocak tarihlerinde oynanması gereken amatör futbol müsabakaları yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi.



Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonundan (ASKF) yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağış yüzünden sahaların elverişli olmaması nedeniyle 7-8 Ocak ve 11-12 Ocak tarihlerindeki tüm amatör futbol müsabakaları daha sonra belirlenecek tarihlerde oynanacak.



Ayrıca, 2016-2017 sezonu 2. Küme A Takımlar ve U-16 Yaş Ligi kura çekimi 9 Ocak Pazartesi günü saat 17.00'de Ördekli Kültür Merkezi'nde yapılacak.