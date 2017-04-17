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Bursa'da Fuar Zamanı

Yerli ve yabancı 60 binin üzerinde ziyaretçinin gelmesinin hedeflendiği Bursa İnşaat ve Rising City Gayrimenkul Fuarları eş zamanlı olarak kapılarını açıyor.

Bursa'da Fuar Zamanı

Yerli ve yabancı 60 binin üzerinde ziyaretçinin gelmesinin hedeflendiği Bursa İnşaat ve Rising City Gayrimenkul Fuarları eş zamanlı olarak kapılarını açıyor.

Kaynak: Dunya.com

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