Bursa'da etkili olan lodos hayatı olumsuz etkilerken, şehrin kuzeyinde bulutlar sabahın erken saatlerinde evinden çıkan vatandaşların ilgisini çekti.
Meteoroloji önceki gün yaptığı açıklamada, Bursa'da en düşük sıcaklıkların 6 Ocak Cuma 10, 7 Ocak Cumartesi 0 ve 8 Ocak Pazar eksi 9 derece olarak tahmin edileceğini ifade etti. Vatandaşlar şehrin farklı bölgelerinde çektikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak 'fırtına öncesi sessizlik' mesajında bulundu.
Yetkililer ise vatandaşlara karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarıda bulundu. - BURSA
Bursa'da Fırtına Öncesi Sessizlik
Bursa’da etkili olan lodos hayatı olumsuz etkilerken, şehrin kuzeyinde bulutlar sabahın erken saatlerinde evinden çıkan vatandaşların ilgisini çekti.
Bursa'da etkili olan lodos hayatı olumsuz etkilerken, şehrin kuzeyinde bulutlar sabahın erken saatlerinde evinden çıkan vatandaşların ilgisini çekti.
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