Bursa'da Fırtına Öncesi Sessizlik

Bursa'da etkili olan lodos hayatı olumsuz etkilerken, şehrin kuzeyinde bulutlar sabahın erken saatlerinde evinden çıkan vatandaşların ilgisini çekti.



Meteoroloji önceki gün yaptığı açıklamada, Bursa'da en düşük sıcaklıkların 6 Ocak Cuma 10, 7 Ocak Cumartesi 0 ve 8 Ocak Pazar eksi 9 derece olarak tahmin edileceğini ifade etti. Vatandaşlar şehrin farklı bölgelerinde çektikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak 'fırtına öncesi sessizlik' mesajında bulundu.



Yetkililer ise vatandaşlara karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarıda bulundu. - BURSA