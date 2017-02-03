Bursa'da Fetö Şüphelisi 4 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

BURSA'da düzenlenen FETÖ soruşturmasında 2'si öğretmen 4 kişi gözaltına alındı.



Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyeliği suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Yıldırım Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nda çalışırken ihraç edilen E.A. ve Y.A. ile birlikte Y.A. ve Z.D. adlı iki öğretmen polis tarafından gözaltına alındı. Zanlıların batma aşamasında olan Bank Asya'yı kurtarmak amacıyla para yatırdıkları ve kriptolu haberleşme sistemi olan ByLock programını kullandıkları tespit edildi.



Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadale Şube Müdürlüğü'nde sorgulamaları tamamlanan zanlılar Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildiler.



- Bursa