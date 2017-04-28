Bursa'da Fetö Şüphelisi 13 Eski Sgk Çalışanı Adliyede

BURSA'da, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen ve FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen hafta gözaltına alınan 1'i kadın 13 eski SGK çalışanı adliyeye sevk edildi.



Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen hafta Bursa ve Antalya'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda SGK Bursa İl Müdürlüğü'nde çalışırken örgütle bağlantılı oldukları gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen 14 kişiyi gözaltına aldı.



Örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları, Bank Asya'ya örgüt liderinin talimatı doğrultusunda para yatırdıkları ve FETÖ ile ilişkisi bulunan derneklere üye oldukları belirtilen 1'i kadın 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 1 kişinin sorgusu ise sürüyor.



- Bursa