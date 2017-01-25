Bursa'da Fetö/pdy Soruşturması

Bursa'nın İznik ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.



İznik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma çerçevesinde, örgütle bağlantılı oldukları ve finans sağladıkları öne sürülen M.A, Z.T. ve İ.G'yi gözaltına aldı.



Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.G. tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.