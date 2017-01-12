Bursa'da Fetö/pdy Soruşturması

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında biri üsteğmen 2 kişi gözaltına alındı.



Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.



Operasyonda, Gemlik Askeri Veterinerlik Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığında görevli üsteğmen K.C. ile bir esnaf gözaltına alındı.



Zanlıların ev ve iş yerlerinde arama yapıldığı öğrenildi.