Bursa'da Fetö/pdy Soruşturması

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, terör örgütüne üye oldukları ve örgüte finans sağladıkları iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı.



Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 6 Ocak'ta örgütün Bursa yapılanmasında görev alan ve örgüte finans sağlayanların yakalanmasına yönelik bazı adreslere operasyon düzenledi.



Operasyonda, örgüt yapılanmasında "imam" olarak nitelendirilen alt kademe yöneticileriyle, örgüte ait kuruluşların mütevelli heyeti üyesi 11 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, "terör örgütüne üye olmak" ve "örgüte finans sağlamak" suçlarından adliyeye sevk edildi.