Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.
Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün ilçe yapılanmasında üst düzey yöneticilik yaptıkları öne sürülen A.Ç, E.A, Ş.T. ve R.Ç. eş zamanlı operasyonla yakalandı.
Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen zanlıların emniyetteki sorgusu sürüyor.
Bursa'da Fetö/pdy Soruşturması
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.
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