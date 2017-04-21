Bursa'da Fetö/pdy Operasyonu

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.



Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamu görevlisi Y.Y. ve eşi P.Y. ile daha önce kamudan ihraç edilen R.Ç'nin adreslerine operasyon düzenledi.



Operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.



Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.