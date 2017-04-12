Bursa'da Fetö/pdy Operasyonu

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, meslekten ihraç edilen 2'si polis 6 zanlı gözaltına alındı.



Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen ve meslekten ihraç edilen 2'si polis 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, zanlılara ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı emniyete getirildi.