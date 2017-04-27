Bursa'da Fetö Operasyonunda Gözaltına Alınan 5'i Eski Polis 14 Kişi Adliyede

BURSA merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen aralarında polislerinde bulunduğu toplam 14 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz hafta salı günü Bursa merkezli İstanbul, Ankara ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen aralarında polisler ve yakınlarınında bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgulamaları ardından 14 şüpheli bu sabah mahkemeye sevk edildi.



- Bursa