Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen zanlılar Cumhuriyet savcısına verdikleri ifadenin ardından, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim, aralarında fizik dersinde akıllı taktada 17/25 Aralık ile ilgili konuşma yaparken bir öğrenci tarafından cep telefonuyla görüntülenen A.K.'nın da bulunduğu 17 kişiyi tutuklarken, 7 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bursa'da Fetö Operasyonunda Gözaltına Alınan 24 Kişi Adliyeye Çıkartıldı
Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen zanlılar Cumhuriyet savcısına verdikleri ifadenin ardından, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads