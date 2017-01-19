Bursa'da Fetö Operasyonunda Gözaltına Alınan 24 Kişi Adliyeye Çıkartıldı (2)

17 KİŞ TUTUKLANDI, 7 KİŞİ SERBEST
Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen zanlılar Cumhuriyet savcısına verdikleri ifadenin ardından, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim, aralarında fizik dersinde akıllı taktada 17/25 Aralık ile ilgili konuşma yaparken bir öğrenci tarafından cep telefonuyla görüntülenen A.K.'nın da bulunduğu 17 kişiyi tutuklarken, 7 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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17 KİŞ TUTUKLANDI, 7 KİŞİ SERBESTSabah saatlerinde adliyeye sevk edilen zanlılar Cumhuriyet savcısına verdikleri ifadenin ardından, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
17 KİŞ TUTUKLANDI, 7 KİŞİ SERBEST
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