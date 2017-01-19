Bursa'da Fetö Operasyonunda Gözaltına Alınan 24 Kişi Adliyeye Çıkartıldı

BURSA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında dersane işleten Yeşilırmak Kehkeşan Eğitim İşletmeleri A.Ş.'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 kişi, sorgularının tamamlanmasının ardından bu sabah adliyeye sevkedildi.



Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen hafta Yeşilırmak Kehkeşan Eğitim İşletmeleri A.Ş.'ye ve yöneticilerine yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Polis, bir dersane öğrencisinin görüntülü şikayeti üzerine, aralarında 17/25 Aralık ile ilgili akıllı tahtada konuşma yapan fizik öğretmeni A.K.'nın da bulunduğu dersanelerde müdür ve müdür yardımcılığı yapan 4'ü kadın 24 kişiyi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan zanlılar bu sabah, 'Terör örgütüne üye olmak', 'Terör örgütünde yöneticilik yapmak', 'Örgütün propagandasını yapmak' suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. - Bursa