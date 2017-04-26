Bursa'da Fetö Operasyonunda 54 Gözaltı

Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nın Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı ile ortaklaşa 81 ilde başlattığı büyük FETÖ operasyonu kapsamında Bursa'da da 54 kişi gözaltına alındı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ konusunda büyük bir operasyon başlattı. 81 ilde aynı anda başlatılan operasyon kapsamında Emniyetin mahrem imamları olduğu tespit edilen ve çoğunluğu kamu kurumlarında çalışan 54 kişi gözaltına alındı.



Sağlık Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü gibi kamu kurum kuruluşlarıyla özel sektörde de görev yapan FETÖ'cülerin sorgusuna başlandığı ve işlemlerinin ardından 54 kişinin Bursa'da adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Gözaltına alınan kişiler arasında polis olmadığı belirtildi. - BURSA