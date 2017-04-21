Bursa'da Fetö Operasyonu

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde 3 kişi gözaltına alındı.



Yenişehir Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde yapılan operasyonlarda örgütün haberleşme ağı olan bylock kullandıkları tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı. Bylock kullandıkları tespit edilen "Y.Y, P.Y. ve R.Ç. isimli 2'si kadın toplam 3 kişinin sorgusu devam ediyor. - BURSA