Bursa'da Fetö Operasyonu: 6 Gözaltı
Bursa'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı KHK ile ihraç edilen polisler Bylock'cu çıktıBURSA - Bursa'da FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlar kapsamında dün gözaltına alınan 2 si polis 6 kişi adliyeye sevk edildi.
Bursa'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
KHK ile ihraç edilen polisler Bylock'cu çıktı
BURSA - Bursa'da FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlar kapsamında dün gözaltına alınan 2 si polis 6 kişi adliyeye sevk edildi. 2 polisin KHK ile meslekten ihraç edildiği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması terör örgütüne yönelik Bursa Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen operasyonlar kapsamında 2'si KHK ile meslekten ihraç edilen polis olmak üzere toplam 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerine yapılan operasyonlarda 6 kişinin örgütün şifreli haberleşme programı olan Bylock kullanıcısı olduğu tespit edildi. Emniyette sorguları tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.