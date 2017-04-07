Bursa'da Fetö Operasyonu: 6 Gözaltı

BURSA merkezli 3 ilde FETÖ/PDY silahli terör örgütüne yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda, Müezzin ve Kur'an kursu öğreticisi 6 şüpheli gözaltına alındı.



Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Bursa, Çanakkale ve İzmir'de, çeşitli camilerde görevli imam hatip müezzini ve Kur'an Kursu öğreticisinin, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün çıkarları doğrultusunda çalıştığını ve örgüte üye olduklarını tespit etti. Bu sabah saatlerinde yapılan eş zamanlı operasyon ile C.D., L.S., M.Ç., S.D., B.Ö., ve İ.İ. gözaltına alındı. Şüpheli B.T.'nin ise arandığı bildirildi.



Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital metaryel ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - Bursa