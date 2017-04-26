Bursa'da Fetö Operasyonu: 51 Gözaltı

BURSA'da, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik bu sabah düzenlenen operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince yürütülen operasyonda gözaltına alınan aralarında öğretmen, sağlık çalışanı ve işadamlarının da bulunduğu 51 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin sivil olmalarına rağmen emniyet içindeki FETÖ yapılanmasını yönettikleri, tayin, atama ve rütbe tercihlerini organize ettikleri iddia edildi. - Bursa