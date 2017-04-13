Bursa'da Fetö Operasyonu: 2'si Polis 4 Tutuklama

Bursa'da FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlar kapsamında dün gözaltına alınan ve sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 6 kişiden 2'si polis 4 kişi tutuklandı. 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.



Edinilen bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Bursa Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen operasyonlar kapsamında 2'si KHK ile meslekten ihraç edilen polis olmak üzere toplam 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerine yapılan operasyonlarda 6 kişinin örgütün şifreli haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi. Emniyette sorguları tamamlanan 6 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 2'si polis 4 kişi tutuklandı. Şüpheli 2 kişi ise serbest bırakıldı. - BURSA