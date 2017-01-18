Bursa'da Fetö Operasyonu: 2 Eski Emniyet Müdürü Gözaltında

BALIKESİR Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Bursa'da gerçekleştirilen operasyonda 2 eski emniyet müdürü gözaltına alındı.



Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen eski emniyet müdürleri N.A.Y. ve A.Ç. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.



Gözaltına alınan şüphelilerin Balıkesir Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edileceği bildirildi. - Bursa