Bursa'da Fetö'nün İk Duruşması

Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 14'ü tutuklu 19 sanığın yargılanmasına başlandı. 2 gün süren duruşmanın ardından mahkeme heyeti, 13 kişiyi adli kontrol kaydıyla tahliye etti.



15 Temmuz darbe teşebbüsünden önce İl Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan bir ihbarda, "Fetullah Gülen'in cemaati içerisinde yer alıyorum. Necati U. isimli şahıs, son sınıf öğrencileriyle mülakat yaparak, devlet dairelerine yerleşme konusunda uygun olup olmadığımıza bakar. Bu şahsın eşi de cemaat içerisinde evlilik işlerine bakar. Bu şahıs, devlet dairesine yetiştirdiği kişilerin kimlik bilgilerini bilgisayarında tutar. Vatandaşlık namına bu bilgileri sizlerle paylaşıyorum" dedi. Bunun üzerine şahsın evinde yapılan aramada birçok insanın kimlik bilgileri ve örgüte bağlılık notlarının bulunduğu dijital belgeler ele geçirildi. Bu isimlerden yola çıkarak devletin çeşitli kademelerinde görev yapan şahıslara yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 kişiden 14'ü tutuklandı.



Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan' sanıklara 10 yıl hapis cezası talebiyle dava açıldı. 2 gün süren duruşmada sanıklar, haklarındaki iddiaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, duruşmanın ardından 13 kişiyi adli kontrol kaydıyla serbest bıraktı. Salih H.'nin tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, eksik evrakların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - BURSA