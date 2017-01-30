Bursa'da Fetö'den Gözaltına Alınan 8 Akademisyen Adliyede (2)

6 ZANLI TUTUKLANDIBursa merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan Uludağ Üniversitesi'nden 8 öğretim görevlisi'nin Bursa adliyesindeki sorgulamaları tamamlandı.

Bursa'da Fetö'den Gözaltına Alınan 8 Akademisyen Adliyede (2)

6 ZANLI TUTUKLANDI

Bursa merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan Uludağ Üniversitesi'nden 8 öğretim görevlisi'nin Bursa adliyesindeki sorgulamaları tamamlandı. 'Terör örgütü üyesi olmak' suçundan ifadeleri alınan şüphelilerden 2'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 6 kişi ise tutuklanarak cezaevine kondu.

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