6 ZANLI TUTUKLANDI
Bursa merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan Uludağ Üniversitesi'nden 8 öğretim görevlisi'nin Bursa adliyesindeki sorgulamaları tamamlandı. 'Terör örgütü üyesi olmak' suçundan ifadeleri alınan şüphelilerden 2'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 6 kişi ise tutuklanarak cezaevine kondu.
Bursa'da Fetö'den Gözaltına Alınan 8 Akademisyen Adliyede (2)
6 ZANLI TUTUKLANDIBursa merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan Uludağ Üniversitesi'nden 8 öğretim görevlisi'nin Bursa adliyesindeki sorgulamaları tamamlandı.
6 ZANLI TUTUKLANDI