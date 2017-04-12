Bursa'da Fetö'den Gözaltına Alınan 7 Eski Diyanet Çalışanı Adliyeyede

BURSA merkezli 3 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.



Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, çeşitli camilerde imam hatip müezzini ve Kur'an kursu öğreticisi olarak görev yapan 7 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, Bursa merkezli İzmir ve Çanakkale'de İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları öğrenilmişti. 7 şüpheli, emniyetteki işlemelerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.



- Bursa