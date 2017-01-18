Bursa'da Fetö'den 2 Emniyet Müdürü ve 1 Askeri Lise Öğrencisi Gözaltına Alındı

Bursa'da FETÖ operasyonu kapsamında Bylock kullanıcısı oldukları belirlenen KHK ile ihraç edilmiş 2 emniyet müdürü ile 1 askeri lise öğrencisi gözaltına alındı. Olayla ilgili 1 albay ve 1 uzman çavuşun arandığı belirtildi.



15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında KHK ile ihraç edilen Bayburt Polis Okulu Eski Müdürü A.Ç. ile Strateji Geliştirme Dairesi'nde görevliyken yine KHK ile ihraç edilen emniyet müdürü N.A.Y. Balıkesir Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Bursa'da gözaltına alındı. Zanlıların ihraç edildikten sonra Bursa'ya yerleştiğinin belirlenmesinin üzerine harekete geçen Bursa polisi 2 emniyet müdürünü Bursa'daki evlerinde gözaltına aldı.



Ayrıca yine KHK ile ihraç edilen ve İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 3 askeri personelden askeri lise öğrencisi olduğu öğrenilen bir kişi de evinde gözaltına alınırken firar eden bir albay ile bir uzman çavuşunda arandığı öğrenildi. Zanlıların ByLock kullanıcısı oldukları belirtildi. 3 zanlının ifadelerinin ardından Balıkesir ve İstanbul'dan gelen ekiplere teslim edileceği öğrenildi. - BURSA