Bursa'da Fetö Davaları İçin İki Ağır Ceza Mahkemesi Daha Kuruldu

BURSA Adliye Saray'ında 8 olan Ağır Ceza Mahkemeleri sayısı FETÖ/PDY davaları nedeniyle 10'a çıktı; biri Sulh Ceza Hakimliği, biri Tüketici ve ikisi Asliye Ceza Mahkemesi olmak üzere 4 mahkeme de kapatıldı.



Hakim Savcılar ve Yüksek Kurulu'nun (HSYK) aldığı karara göre, Bursa Adliyesi'nde 8 olan Ağır Ceza Mahkemesi'ne iki ilave yapıldı. Kurulan Bursa 9 ve 10'üncu Ağır Ceza Mahkemesi terör davalarına bakacak. Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçici başkan olan Hakim Selçuk Yağmur, Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Atilla Oğuz, 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, Bursa 2'nci Sulh Ceza Hakimliği Mahkemesi Hakimi Nihat Postacı 6'ncı Ağır ceza Mahkemesi Başkanı, 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği Hakimi Özcan Kuşatan 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, 10'uncu Asliye Ceza Hakimi Şaban Kaplan da 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı oldu. Bursa 25 ile 26 Asliye Ceza, 7'nci Tüketici Mahkemeleri ile 5'inci Sulh Ceza Hakimliği Mahkemelerinin işlemleri durdurularak kapatıldı. Bu mahkemelerin dosyaları kendi alanlarındaki mahkemelere dağıtıldı.



Bugünden itibaren faaliyete geçen ağır ceza mahkemelerinin 17 Nisan'dan itibaren dosya kabulune başlayacağı bildirildi. - Bursa