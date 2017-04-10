Bursa'da Fetö Davaları İçin 2 Yeni Ağır Ceza Mahkemesi Açıldı

Bursa'da FETÖ/PDY örgütü davaları sebebiyle iş yükü artan ağır ceza mahkemeleri 10'a çıkarıldı.



Bursa'da 8 olan ağır ceza mahkemeleri 10'a çıktı. Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) aldığı kararla Bursa 9 ve 10'ncu Ağır Ceza Mahkemesi terör davalarına bakacak. Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçici başkan olan Hakim Selçuk Yağmur, 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne, 6. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Atilla Oğuz, 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne 2. Sulh Ceza Hakimliği Mahkemesi Hakimi Nihat Postacı, 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne 4. Sulh Ceza Hakimliği Hakimi Özcan Kuşatan başkan oldu. Bursa 25 ile 26 Asliye Ceza, 7'nci Tüketici Mahkemeleri ile 5'nci Sulh Ceza Hakimliği Mahkemeleri işlemleri durduruldu. Bu mahkemelerin dosyaları kendi alanlarındaki mahkemelere dağıtılarak kapatıldı. - BURSA