Bursa'da Fetö Bahanesiyle Dolandırıcılık

Bursa'da, kendisini polis olarak tanıtıp, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bahanesiyle, 50 yaşındaki kadının 20 bin lira değerindeki altınını dolandıran şüpheli, suçüstü yakalandı.



Alınan bilgiye göre, şüpheli Burak K. (19), merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi'nde yaşayan S.S'yi (50) telefonla arayarak, kimliğiyle açılan hesaptan FETÖ'ye para aktarıldığını eve gelecek polise ne kadar altın ve parası varsa teslim etmesini söyledi.



Yaklaşık 5 saat boyunca telefonda görüştüğü S.S'nin 20 bin lira değerindeki altınını alan ve bu sırada polis takibinde olan Burak K, söz konusu evin önünde suçüstü yakalandı.



Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından, adliyeye sevk edildi.