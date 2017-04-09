Bursa'da Fetih Şenliklerinde 'Diriliş Ertuğrul' Izdihamı
Bursa'da Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Osmangazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi'nin 691'inci yıldönümü şenliklerine Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncularında katılması ile izdiham oldu.
Bursa'da Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Osmangazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi'nin 691'inci yıldönümü şenliklerine Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncularında katılması ile izdiham oldu. Binlerce Bursalı ünlü sanatçıları görmek için Fetih Yürüyüşü'ne katılınca büyük izdiham yaşandı,
Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Osmangazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi'nin 691'inci yıldönümü şenlikleri, Tophane Meydanı'nda, Bursa Mehter Takımı ve Tahtakale Kılıç Kalkan ekibinin gösterisi ile başladı. Şenlikten önce konuşan Osmangazi Belediyesi'nin Ak Partili Başkanı Mustafa Dündar, fetih coşkusunu tüm Bursa'nın ve Türkiye'nin yaşadığını belirterek, "Fetih yürüşü etkinliğin ana omurgasını teşkil ediyor. Bu yıl, bu yürüyüşü çok etkili ve coşkulu bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Çünkü bu millet burada bir araya geldi. Bu millet burada bayrağına sahip çıktı, devletine sahip çıktı, milletine sahip çıktı. Buradan bu kutlu yürüyüşü diriliş ruhuyla 1326'da başlattı 3 kıtaya gitti. 3 kıtaya emperyalist zihniyetle gitmedi. Bir yeri sömürmek için gitmedi. Oradaki insanların güvenliğini temin etmek için onların can ve mal varlığını güvence altına almak için gitti. Sevgi için barış için bu coşkuyu 1326 da olduğu gibi yine hep birlikte yaşayacağız" diye konuştu. Daha sonra fetih yürüyüşüne geçildi. Ak Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan ve kardeş belediye başkanları ile Diriliş Erturul Dizisi'nin oyuncularının katıldığı fetih yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu.
DİRİLİŞ ERTUĞRUL İZDİHAMI
'Diriliş Ertuğrul' dizisinin karakterleri Bamsı (Nurettin Sönmez), Turgut Alp (Cengiz Coşkun), Aliyar (Cem Uçan) ve Aslıhan (Gülsim Ali İlhan) da Fetih Yürüyüşü'nde vatandaşların ilgi odağı oldu. Bursalılar ünlü sanatçılar ile tokalaşmak, fotoğraf çektirmek için güvenlik koridorunu aşmaya çalıştı. Atatürk Caddesi ve İnönü Caddesi'nde devam eden şenlik yürüyüşü Gökdere Kamberler Parkı'nda son buldu.