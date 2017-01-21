İznik ilçesinde, fayans yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Erhan Aytaş yönetimindeki 16 SNF 41 plakalı fayans yüklü tır, İznik-Mekece kara yolunda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İznik-Mekece kara yolu, kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapandı.
Bursa'da Fayans Yüklü Tır Devrildi
İznik ilçesinde, fayans yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
İznik ilçesinde, fayans yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
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