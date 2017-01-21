Bursa'da Fayans Yüklü Tır Devrildi

İznik ilçesinde, fayans yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Bursa'da Fayans Yüklü Tır Devrildi

İznik ilçesinde, fayans yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erhan Aytaş yönetimindeki 16 SNF 41 plakalı fayans yüklü tır, İznik-Mekece kara yolunda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İznik-Mekece kara yolu, kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapandı.

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