Bursa'da Facianın Eşiğinden Dönüldü

Bursa'da seyir halindeki hafriyat kamyonu tonlarca kaya ve taşı ana yola döktü. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.



Ankara yolundan şehir merkezine doğru ilerleyen özel bir şirkete ait hafriyat kamyonu, arka kapağının açılması sonucu içinde bulunan tonlarca kaya ve taşı ana yola döktü. Yüksek İhtisas Kavşağı mevkiinde kamyonun arka kapağının açılması sonucu ana yola dökülen tonlarca hafriyat arkadan gelen sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler yola dökülen taş ve kayalardan manevra yaparak kurtuldu. Bursa'nın ana yolunda yaşanan olayda şans eseri ölen veya yaralanan olmadı. Yola dökülen molozlar Yıldırım Belediyesi ekipleri ve dozer tarafından temizlenirken, molozların kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı. Molozlar sebebiyle ana yolda metrelerce araç kuyruğu oluştu. Vatandaşlar ise, "Sorumsuz bir sürücünün dikkatsizliği sonucu yola tonlarca moloz döküldü. Belediye ekipleri molozları kısa sürede temizledi" dedi. - BURSA